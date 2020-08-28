Brad Pitt sağ gösterip sol vurdu

Oscarlı oyuncu Brad Pitt’in (56) 2016’dan bu yana ilk kez yeni bir aşka yelken açması, yılın en büyük magazin olaylarından biri oldu. Pitt’in önceki gün Fransa’nın güneyinde özel jetten inerken görüntülendiği sevgilisi Alman model Nicole Poturalski’nin (27) gizemi çözülüyor. Pitt’in adı en son geçen yıl oyuncu Alia Shawkat (30) ile anılıyordu.

Arkadaşı yardım etmiş

Pitt, bu iddiayı yalanlamıştı. Shawkat’in, Pitt’in yeni aşkını bulmasında rolü olduğu anlaşıldı. Geçen kasımda Shawkat ile gittikleri konserde Poturalski’nin de olduğu görüntüler çıktı. Çiftin flörtü, karantina ile aşka dönüşmüş. Pitt, Angelina Jolie (45) ile 4 yıldır uzayan boşanma davasını etkilememek için aşkını 10 ay boyunca saklamayı başarmış.