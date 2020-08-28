Magazin Brad Pitt sağ gösterip sol vurdu

Brad Pitt sağ gösterip sol vurdu

Magazin

Brad Pitt sağ gösterip sol vurdu

Brad Pitt ile birlikte olduğu sanılan Alia Shawkat’in, yılın aşkının kalkanı olduğu ortaya çıktı.

28 Ağustos 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Oscarlı oyuncu Brad Pitt’in (56) 2016’dan bu yana ilk kez yeni bir aşka yelken açması, yılın en büyük magazin olaylarından biri oldu. Pitt’in önceki gün Fransa’nın güneyinde özel jetten inerken görüntülendiği sevgilisi Alman model Nicole Poturalski’nin (27) gizemi çözülüyor. Pitt’in adı en son geçen yıl oyuncu Alia Shawkat (30) ile anılıyordu.

Arkadaşı yardım etmiş 

Pitt, bu iddiayı yalanlamıştı. Shawkat’in, Pitt’in yeni aşkını bulmasında rolü olduğu anlaşıldı. Geçen kasımda Shawkat ile gittikleri konserde Poturalski’nin de olduğu görüntüler çıktı. Çiftin flörtü, karantina ile aşka dönüşmüş. Pitt, Angelina Jolie (45) ile 4 yıldır uzayan boşanma davasını etkilememek için aşkını 10 ay boyunca saklamayı başarmış.

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