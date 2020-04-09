Brad Pitt ve Angelina Jolie çocukları konusunda anlaşmaya vardı

Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan ünlü çift, Eylül 2016’dan beri süren boşanma davalarında, okul çağındaki reşit olmayan çocukları hakkında anlaşmaya varabildi.

56 yaşındaki ünlü aktör, Los Angeles Mahkemesi’ne eski eşi Jolie ile, beş çocuğunun, “Eğitim ve Geçiş Desteği” konusunda anlaştıklarını gösteren belgeleri sundu.

Daily Mail’in haberine göre çift, beşi 18 yaş altında olan çocuklarının daha geleneksel bir eğitim alması yönünde karar verdi. İkilinin en büyük çocuğu Maddox, bu anlaşma kapsamının dışında kalırken, Max, Zahara, Shiloh, ikizler Knox ve Vivienne için anlaşmaya varılmış oldu.

Boşanmanın mali sorunlarına nokta koymaya çalışıyor

14 yıl boyunca birliktelik yaşayan çiftin altı çocuğu, Jolie ve Pitt işleri gereği dünya çapında birden fazla ev ve film seti arasında seyahat ederken, dadılar ve öğretmenler tarafından evde eğitim görmüştü.

2016 yılından beri boşanma davasında velayet konusunda anlaşan ve mahkeme tarafından resmi olarak bekar oldukları deklare edilen çift, boşanmanın mali sorunlarına nokta koymaya çalışıyor.

Pitt ve Jolie, 14 yıllık birlikteliklerinde çok sayıda ortak mülk satın aldı. Pitt’in serveti 300 milyon dolar iken, Jolie’nin 100 milyon dolar olduğu söyleniyor.







