Brad Pitt ve George Clooney düşük ücret almayı kabul etti

Hollywood’un iki usta ismi George Clooney (60) ve Brad Pitt'ten (57) yeni film projesi yakında geliyor. Film, birden fazla stüdyo ve yayın kanalı arasında yaşanan ihale savaşı sonrası kendine dijital bir platformda yer buldu.

İki ismin başrolleri paylaşacağı projeyi, Spider-Man: No Way Home filminin yönetmeni Jon Watts yazıp yönetecek. Filmi, Clooney’nin yapım şirketi Smokehouse Pictures ile Pitt’in şirketi Plan B ortak bir çalışma ile ortaya çıkaracak.

Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Clooney, yapımcının bir şartı kabul etmesi halinde filmden Brad Pitt ile kendisinin daha düşük maaş almayı kabul ettiğini söyledi.

'DAHA TİYATRAL OYNAMAK İSTEDİK'

George Clooney, “Yapımcıya filmde daha az süre yer almak istediğimizi, böylece daha tiyatral oynayabileceğimizi söyledik. Onlar da bu fikrin harika olduğunu söyleyip kabul ettiler” dedi.

Clooney film hakkında heyecan verici bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, “Bu arada bu, gerçekleşen nadir tekliflerdendi. Apple, Brad ve benim için gerçekten büyük bir rakamla geldi” diye konuştu.



