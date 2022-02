Hollywood yıldızı Brad Pitt'in (58) kurduğu Make It Right Vakfı'nın 2005 yılında Katrina Kasırgası'nın mağdurları için inşa ettirdiği 109 evin çoğunun "kullanılamaz" halde olduğu ve doğal afetten etkilenen insanların daha fazla zor duruma düştüğü öğrenildi. Business Insider'ın haberine göre, vakıf, 26.8 milyon dolar harcayarak yeşil enerjiyle çalışan, sürdürülebilir evler yaptırdı. Vakfın bu evleri yaptırma amacı, özellikle New Orleans'ta afetten etkilenen siyahi ve düşük gelirli sakinlerin yaşadığı Aşağı 9. Bölge'deki kişileri uygun fiyata ev sahibi yapmaktı. 2008 ve 2015 yılları arasında inşa edilen evler maliyetlerinden daha ucuza 150 bin dolara satıldı. Ancak evlerin çoğu, New Orleans'ın subtropikal iklimine ve yoğun yağışına dayanmak için gerekli olan yağmur olukları veya su geçirmez boya gibi temel özelliklerden yoksundu.

TAŞINDIKTAN 8 AY SONRA SORUNLAR BAŞLADI

Evlerin çoğu sakinler taşındıktan 8 ay sonra sorunlar çıkardı. Ev sahiplerinden 11'iyle konuşan haber sitesi, 2022'nin başı itibariyla 6 evin küf, çürüme, su baskını ve çeşitli yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda olduğunu öğrendi. Çoğu ev sahibiyse maddi yetersizlikleri nedeniyle sürekli sorun çıkaran evlerinden taşınamadı.

DAVA AÇTILAR

Birkaç ev sahibi, hâlâ yönetim kurulunda olan Brad Pitt'in vakfına dava açtı. Business Insider muhabirleri, vakfın New Orleans'taki ofisine gittiklerinde, organizasyon tarafından mobilyalarını depoya taşımak için işe alınan bir nakliye ekibiyle karşılaştıklarını ve Make It Right'tan herhangi bir yetkilinin telefonlarına çıkmadığını bildirdi.

