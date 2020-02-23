Oscarlı oyuncu Brad Pitt (56), Los Angeles’ta yürüyüşte görüntülendi. Elinde kara kaplı bir kitap olan oyuncunun sırtı çam ağacı desenli yeşil kazağı ilgi odağı oldu. Hayranları kısa sürede kazağın markasını buldu. 2 bin 145 dolarlık kazak, Amerikan lüks The Elder Statesman markasına aitti. Marka, satıştan kaldırdığı kazak için talep yağmuruna tutuldu.

'Kısa bir süre için kaybolacağım'

Başarılı bir ödül sezonunu Oscar ile kapatan Brad Pitt, kısa bir zaman için 'gölgelere çekilmeyi' planladığını söylemişti.

'Bir Zamanlar Hollywood'da' filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Brad Pitt, ödül aldıktan hemen sonra sahne arkasında gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı: Kısa bir süre için kaybolacağım. Ardından bir şeyler yapmaya geri döneceğim.



