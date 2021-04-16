Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, önceki gün Beverly Hills'te bulunan sağlık merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Hastaneden çıkarken tekerlekli sandalyede objektiflere yansıyan oyuncunun bu hali şaşırttı.

KORUMALARI EŞLİK ETTİ

Tanınmamak için gözlük tercih ettiği görülen ünlü ismin ayakta duramadığı için tekerlekli sandalyeyle hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

“ÖNEMLİ BİR SORUNU YOK” DENİLDİ

Page Six'e konuşan kaynaklardan biri, Hollywood yıldızının önemli bir sağlık sıkıntısının olmadığını ve sadece dişçiye gittiğini söyledi



