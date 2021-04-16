Magazin Brad Pitt'in son hali korkuttu

Brad Pitt'in son hali korkuttu

Magazin

Brad Pitt'in son hali korkuttu

Dünyaca ünlü aktör oyuncu Brad Pitt, Kaliforniya'da bulunan bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü aktör son haliyle sevenlerini üzdü.

16 Nisan 2021, Cuma 16:56 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, önceki gün Beverly Hills'te bulunan sağlık merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Hastaneden çıkarken tekerlekli sandalyede objektiflere yansıyan oyuncunun bu hali şaşırttı.

KORUMALARI EŞLİK ETTİ

Tanınmamak için gözlük tercih ettiği görülen ünlü ismin ayakta duramadığı için tekerlekli sandalyeyle hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

“ÖNEMLİ BİR SORUNU YOK” DENİLDİ

Page Six'e konuşan kaynaklardan biri, Hollywood yıldızının önemli bir sağlık sıkıntısının olmadığını ve sadece dişçiye gittiğini söyledi


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