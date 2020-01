Ulusal Eleştiri Kurulu (National Board of Review) ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ABD'li oyuncu Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood filmiyle 'En İyi Yardımcı Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Geceye, ünlü oyuncunun açıklamaları damga vurdu.

Ödülünü kabul etmek için kürsüye çıkan Pitt, alkol ve uyuşturucu tedavisi sırasında kendisine destek olan oyuncu dostu Bradley Cooper'a teşekkür etti. Pitt, sahnede sarıldığı Cooper'ın iki yaşındaki kızını uyuttuktan sonra ödül törenine geldiğini belirtti.

Cooper için "O, bir tane" diyen Pitt "Bu adam sayesinde ayık kaldım" ifadelerini kullandı. Brad Pitt, geçtiğimiz Eylül ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği'ne üye olduğunu anlatmıştı.

Bu haberi de okudular Brad Pitt’ten DiCaprio'ya Titanic göndermesi