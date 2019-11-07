Abdullah Avcı, Braga karşısında takımının başında olamayacak. Bu akşam oynanacak olan maça yetiştirilmek için doktorlar tarafından yoğun tedavi uygulanan teknik adam, yeteri kadar iyileşemedi.





Bu nedenle İstanbul'da kalmasına karar verilen Avcu yerine, Braga karşısında Beşiktaş yedek kulübesinde yardımcı antrenör Recep Uçar olacak.





Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynayacağı dördüncü maçta Braga'ya konuk olacak. Maç, bu akşam TSİ 23:00'te başlayacak.





Braga deplasmanında Beşitkaş kafilesinde teknik direktör Abdullah Avcı haricinde Burak Yılmaz, N’Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül ve safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da yer almadı.