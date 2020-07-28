Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Darri, sezonluk 600 bin euro kazanacak. Sarı Lacivertli ekip, Karagümrük'te oynayan genç oyuncu Brahim Darri'yi transfer etti. Fenerbahçe, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.







