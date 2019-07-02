Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl Kupa Amerika'nın 46'ıncısı düzenleniyor. Brezilya ve Arjantin yarı finale kadar yükseldi ve bu gece karşı karşıya gelecekler. Nefesler tutuldu mücadelenin başlama saati bekleniyor. Dünyanın birçok yerinde futbolsever "Brezilya Arjantin maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

BREZİLYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya Arjantin maçı bu gece yani 2 Temmuz'u 3 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30'da başlayacak. Karşılaşma Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanacak ve müsabakayı TRT Spor naklen yayınlayacak.

GENEL REKABETTE BREZİLYA ÖNDE

İki ekip arasındaki 100 yılı aşan ve toplam 110 kez karşı karşıya getiren rekabette, Brezilya'nın genel istatistiklerde üstünlüğü bulunuyor.

"Sambacılar" 45 maçta rakibine üstünlük kurarken, Arjantin'in ise 39 galibiyeti bulunuyor. İki taraf arasında 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Arjantin 166, Brezilya ise 165 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasındaki Kupa Amerika istatistiklerinde ise Arjantin'in açık ara üstünlüğü dikkati çekiyor. "Tangocular"ın 14 maçtan galip ayrıldığı rekabette, Brezilya ise 8 maçta rakibine üstünlük kurabildi.

14 kez zirveye uzanarak turnuva tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Arjantin, 8 şampiyonluğu bulunan Brezilya'nın yine açık ara önünde yer alıyor.

ARJANTİN'İN KUPA HASRETİ DEVAM EDİYOR

Kupa Amerika'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997,1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.

İki takım, Kupa Amerika'da son olarak 2007 finalinde karşılaştı. Bu karşılaşmayı Brezilya, Julio Baptista, Roberto Ayala (kendi kalesine) ve Dani Alves'in golleriyle 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Taraflar arasındaki son karşılaşma ise geçen yıl "Amerika'nın Süper Klasiko'su" turnuvasında gerçekleşti. Suudi Arabistan'in Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Brezilya, uzatma dakikalarında Miranda'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.

BU ETABA NASIL GELDİLER?

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapamayan Arjantin, B Grubu'nda ilk maçında Kolombiya'ya 2-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında ise Paraguay'ile 1-1 berabere kalarak taraftarını endişelendirdi.

Grubun son maçında Katar'ı 2-0 mağlup eden Arjantin, topladığı 4 puanla ikinci olarak üst tur vizesi alabildi. Çeyrek finalde daha iyi bir performans gösteren Arjantin, Venezuela'yı 2-0'la geçerek Brezilya'nın rakibi oldu.

A Grubu'nda mücadele eden Brezilya ise A Grubu'nda Bolivya'yı 3-0, Peru'yu 5-0 mağlup ederken, Venezuela ile 0-0 berabere kalarak 7 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Bu turda zorlanan Brezilya, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Paraguay'ı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.