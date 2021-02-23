Dünya Brezilya, BioNTech/Pfizer'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımını onayladı

Brezilya, BioNTech/Pfizer'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımını onayladı

Dünya

Brezilya, BioNTech/Pfizer'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımını onayladı

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), BioNTech/Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ülkede yaygın kullanımına onay verdi.

23 Şubat 2021, Salı 19:15 Son Güncelleme:
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ANVISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "17 günlük bir analiz sürecinin ardından Anvisa, yaygın kullanım için ilk Kovid-19 aşısını onayladı. BioNTech/Pfizer aşısının güvenliği, kalitesi ve etkinliği, Brezilya vatandaşının sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden Anvisa çalışanlarının teknik personeli tarafından değerlendirildi ve onaylandı." ifadelerine yer verildi.

Böylece, BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen "BNT162b2" aşısı, Brezilya'da yaygın kullanım onayı alan ilk Kovid-19 aşısı oldu.

ACİL KULLANIM ONAYI BULUNUYOR

Yaygın kullanım onayı almasına rağmen, aşıdan Brezilya'da henüz bulunmuyor. Brezilya hükümeti ile üretici şirket arasındaki görüşmeler, üreticinin anlaşmada aşının muhtemel yan etkilerinin sorumluluğunu almadığına dair madde bulundurması nedeniyle sekteye uğramıştı.

Yaklaşık 6 milyon kişinin aşılandığı ülkede hali hazırda Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca'nın aşılarının acil kullanım onayı bulunuyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, 247 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 10 milyonu aşkın kişide görüldü.

AA

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