Brezilya bir iklim değişikliği programını daha iptal etti

Güney Amerika ülkesi Brezilya, 2019 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi ev sahipliğinden çekilmesinin ardından, Salvador kentinde ağustosta yapılması planlanan bölgesel hazırlık toplantısını da iptal etti.

Brezilya Çevre Bakanlığı, Salvador'da yapılması planlanan etkinliğin, Brezilya'nın ev sahipliğinden çekildiği 25. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansının (COP25) hazırlığı niteliğinde olduğundan bu organizasyonun da yapılmayacağını açıkladı.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümet, geçen yıl sonunda bütçe sıkıntılarını gerekçe göstererek önceki hükümetin talip olduğu BM İklim Değişikliği Zirvesi ev sahipliğinden çekildiğini duyurmuştu.

Brezilya'nın çekilmesinin ardından, 2-13 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan zirvenin ev sahipliğini Şili üstlenmişti.

Amazon ormanlarının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Brezilya'da yeni göreve gelen Bolsonaro hükümetinin, çevreyle ilgili düzenlemeleri gevşetmeye yönelik tutumu eleştirilere konu oluyor.

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, 1992'de imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS) taraf 194 ülkeyi bir araya getiriyor.

AA



