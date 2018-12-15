Brezilya Fönü Nedir? Nasıl Yapılır?

Brezilya fönü, saçları düzleştiren bir fön yöntemidir. Özel bir keratin karışımı takviyesi ile yapılan Brezilya fönü, saçlara şekil vermenin yanı zıra parlaklık kazandırıyor. Kuaförde yaklaşık 3-4 saat süren bir işlem olan Brezilya fönü, kalıcılığını yaklaşık 6 ay boyunca koruyor.

BREZİLYA FÖNÜ ZARARLI MI?

Brezilya fönü yapılırken, yukarıda da belirttiğimiz gibi saça keratin bakımı yapılıyor. Keratin saçlar için çok yararlı bir maddedir. Bu işlem ile saçlar güç ve parlaklık kazanıyor. Brezilya fönü, saçınıza her gün fön çekmek ya da düzleştirici yapmaktan daha sağlıklıdır. Brezilya fönü sonrasında saçlara bir düzleştirme (presleme) işlemi uygulanıyor. Bu işlem saçları çok fazla zarar vermese de sağlıklı saçlara sahip olmayanların yaptırması önerilmiyor.

Öte yandan Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Brezilya fönünde keratanin yanı sıra 'fomaldehit' adlı kanserojen bir maddenin kullanıldığını açıkladı. Yapılan araştırmalar, Brezilya fönünde %8,7 – 10,4 oranında bu maddenin yer aldığını ortaya koydu ve FDA tarafından tehlikeli bulundu.