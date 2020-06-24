Brezilya Merkez Bankası WhatsApp’ın dijital ödemelerini durdurma kararı aldı
Brezilya Merkez Bankası, Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp üzerinden başlattığı ödeme hizmetlerini durdurma kararı aldı. WhatsApp’ın ödeme işlemleri için Brezilya’da hizmet veren kredi ve banka kartı operatörü olan Cielo ile de ortaklığı da engelledi. Kararı Brezilya hükümetinin ulusal rekabet düzenleme kurumu olan Ekonomik Savunma İdari Konseyi (CADE) verdi.
24 Haziran 2020, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
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Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, geçen hafta yaptığı açıklamada, Brezilya'daki kullanıcıların artık ödeme yapmak için WhatsApp'ı kullanabileceklerini açıkladı.
Brezilyalı WhatsApp kullanıcıları, Visa ya da MasterCard kartlarını WhatsApp hesaplarına bağlayarak ülke genelindeki ödemelerini yapabilecekti. Ancak WhatsApp’ın bu planları Brezilya Merkez Bankası tarafından durduruldu.
Brezilya Merkez Bankası, WhatsApp’ın bu yeni hizmeti ile ilgili önemli bir karar alarak bu hizmetin durdurulması gerektiğini duyurdu.
Visa ve MasterCard’a WhatsApp’tan gelen ödemeleri durdurma talimatı veren Brezilya Merkez Bankası, bu kararı “adil bir rekabet ortamı sağlayabilmek” için aldığını açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamada, ayrıca, veri gizliliği ile ilgili kaygılar da dile getirildi.
Visa ve MasterCard, Brezilya’nın bu talimatına uymaması halinde çeşitli yaptırımlarla karşılaşacak.