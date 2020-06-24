Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, geçen hafta yaptığı açıklamada, Brezilya'daki kullanıcıların artık ödeme yapmak için WhatsApp'ı kullanabileceklerini açıkladı.

Brezilyalı WhatsApp kullanıcıları, Visa ya da MasterCard kartlarını WhatsApp hesaplarına bağlayarak ülke genelindeki ödemelerini yapabilecekti. Ancak WhatsApp’ın bu planları Brezilya Merkez Bankası tarafından durduruldu.

Brezilya Merkez Bankası, WhatsApp’ın bu yeni hizmeti ile ilgili önemli bir karar alarak bu hizmetin durdurulması gerektiğini duyurdu.

Visa ve MasterCard’a WhatsApp’tan gelen ödemeleri durdurma talimatı veren Brezilya Merkez Bankası, bu kararı “adil bir rekabet ortamı sağlayabilmek” için aldığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, ayrıca, veri gizliliği ile ilgili kaygılar da dile getirildi.

Visa ve MasterCard, Brezilya’nın bu talimatına uymaması halinde çeşitli yaptırımlarla karşılaşacak.