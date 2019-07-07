Bu gece muhteşem müsabaka futbolseverleri bekliyor. Kupa Amerika'da Arjantin'i 2-0 yenen Brezilya ile Şili'yi 3-0 mağlup eden Peru karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler "Brezilya Peru maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

BREZİLYA PERU MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya Peru maçı 7 Temmuz Pazar Günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ŞİLİ DAĞILDI

Copa America yarı final karşılaşmasında Medel'li, Isla'lı Şili, Peru ile Gremio Arena'da karşılaştı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Peru, Edison Flores ile 1-0 öne geçti. 38'de Ricardo Gareca'nın öğrencileri durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Şili baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. 90.dakikada Peru Paolo Guerrero ile skoru belirledi: 3-0. Peru, Şili'yi 3-0 yenerek finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu.

MESSİ KAYIPLARDAYDI

Güney Amerika’nın uluslararası anlamda en prestijli organizasyonu olan Copa America’da ‘Erken final’ olarak nitelendirilen mücadelede yarı finalde iki ezeli rakip kozlarını paylaştı. Brezilya ve Arjantin’i karşı karşıya getiren müthiş kapışmada 19. dakikada Gabriel Jesus perdeyi açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda ise Roberto Firmino ile skoru 2-0’a getiren Brezilya adını finale yazdırdı. İki ezeli rakibin kapışmasında Lionel Messi’nin yine uluslararası bir turnuvada yüzünün gülmemesi günün olayı oldu.

Kariyeri boyunca 4 kez Dünya Kupası’nda, 5 kez de Copa America’da boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, bu organizasyonların tamamında hüsranla ayrıldı. Milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Tangocu, gelecek sezon Copa America’da oynarsa, 33 yaşında bu kupayı kazanmak için mücadele verecek.