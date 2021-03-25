Brezilya'da devrim niteliğinde karar: Teknik direktör sınırlaması geldi
Brezilya Futbol Federasyonu dünya futbolunda uzun süredir tartışılan bir konuyu hayata geçirdi. Brezilya Serie A'da bundan böyle takımlar, 1 sezon içerisinde maksimum 2 teknik direktörle anlaşabilecek. Teknik direktörler ise 1 sezonda en fazla 2 takım çalıştırabilecek.
25 Mart 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Brezilya'da devrim niteliğinde teknik direktör sınırlaması kararı alındı. Federasyonun sunduğu teklif 11'e karşı 9 oyla kabul edildi.
Brezilya Serie A'da mücadele edecek takımlar 1 sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör ile çalışabilecek. Bir teknik direktör ise 1 sezon içerisinde en fazla 2 takımda görev alabilecek. Bir takım 2 teknik direktör ile çalıştıysa ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu tamamlayabilecek
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