Brezilya'da devrim niteliğinde teknik direktör sınırlaması kararı alındı. Federasyonun sunduğu teklif 11'e karşı 9 oyla kabul edildi.

Brezilya Serie A'da mücadele edecek takımlar 1 sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör ile çalışabilecek. Bir teknik direktör ise 1 sezon içerisinde en fazla 2 takımda görev alabilecek. Bir takım 2 teknik direktör ile çalıştıysa ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu tamamlayabilecek