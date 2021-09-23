12 milyondan fazla nüfus ve 8,6 milyon araç ile günümüzde dünyanın beşinci büyük şehri olan Sao Paulo’da, 1990'ların sonlarında trafik sıkışıklığı nedeniyle yetkililer, araçlar için plaka temelli bir rotasyon sistemi geliştirmek zorunda kalmıştı. Yıllar içinde bu da çözüm olmayınca ve trafik sorunu artarak devam edince yeni bir yol bulunmaya çalışıldı.

Dev kentin sakinleri bugünlerde gelecekten gelme bir havacılık devrimine şahit olmaya hazırlanıyor. Böylelikle yıllar önce filmlerde gördüğümüz uçan araçlar hayatımıza giriyor.

Brezilyalı havayolu şirketi Gol'ün imzaladığı bir anlaşmayla yüzlerce düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrikli hava taksisi, Sao Paulo çevresinde yolcu taşımaya başlayacak. Uçan taksileri Gol’e sağlayan grubun CEO'su Dómhnal Slattery, Financial Times'a yaptığı açıklamada “Proje pazarda oyun bozucu bir etkiye sahip olacak. Hava yolculuğunu demokratikleştireceğiz” mesajını verdi.