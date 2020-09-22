Yeni tip corona virüs (covid-19) pandemisi nedeniyle insanların fazla dışarı çıkmamasının doğada yarattığı olumlu etkiler olsa da tıbbi atıkların verdiği zararlar da çok. Brezilya’da meydana gelen bir olay da tıbbi malzemelerinin dikkatsizce elden çıkarılmasının çevreye nasıl zarar verdiğinin bir diğer örneği oldu. Sao Paulo'nun kuzeyinde bulunan Sao Sebastian bölgesindeki Juquehy plajında ölü bir Macellan pengueni bulundu.









Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürüsünün geri kalanından kopup kaybolduğu düşünülen penguenin ölüm nedenini öğrenmek için otopsi yapıldı. Hayvanın midesinden sanayide ve yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele etmek için sağlık çalışanları ve tarafından yaygın bir şekilde kullanılan N95 tıbbi maske çıktı.

"Deniz faunasına zarar verdiğinin açık kanıtı"

Sivil toplum kuruluşu olan Instituto Argonauta Başkanı Hugo Gallo Neto, "Maskeler konusunda zaten uyarıda bulunmuştuk. Bu olay, bu tür atıkların deniz faunasına zarar verdiği ve ölüme sebebiyet olduğunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı ve “Başkalarını da enfekte etme riski bulunan bu hastane atığını atmak, onu uygun yere atmayan kişinin sorumsuzluğunu da gösteriyor” diye ekledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada ayrıca, Sao Paulo'nun kuzey kıyı şeridindeki plajlarda son beş ay içinde 113 maskenin bulunduğu da belirtildi.

"Sadece yüzde biri yanlış atılsa aylık 10 milyon maske demek"

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan (WWF) haziran ayında yapılan açıklamada, hastanede kullanılan koruyucu malzemelerinin yanlış bir şekilde atılması konusunda uyarıda bulunulumuş, çevreye yeni bir tehdit oluşturabileceği belirtilmişti:

Eğer sadece maskelerinin yüzde biri yanlış atılsa, muhtemelen bu maskeler doğaya yayılacak. Bu da aylık olarak çevreye 10 milyon maskenin dağılmasıyla sonuçlanacak.

İlgili Haberler Penguenler, insanlarla benzer şekilde iletişim kuruyor



