Türkiye Brezilya'da 'selfie' ölüm getirdi

Brezilya'da 'selfie' ölüm getirdi

Türkiye

Brezilya'da 'selfie' ölüm getirdi

Brezilya’nın kıyı kenti Praia Grande sahilindeki kayalıkta selfie çeken bir ilkokul öğretmeni, dalganın etkisiyle denize düşerek hayatını kaybetti.

21 Ocak 2021, Perşembe 17:24 Son Güncelleme:
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Dünya genelinde selfie (özçekim) can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan’da selfie nedeniyle nehre düşen bir kadının ölümüyle sonuçlandığı selfie merakı dün de Brezilyada can aldı. Ülkenin kıyı kenti Praia Grandede 28 yaşındaki Soliane Luiza adlı bir ilkokul öğretmeni selfie çektiği sırada şiddetli dalga nedeniyle dengesini kaybederek, denize düştü. Luiza’yı denizin ortasında helikopterle kurtaran arama kurtarma ekipleri, genç kadının hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Geçen hafta da bir kadın ölmüştü

Hindistan’ın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde geçtiğimiz hafta selfie bir can daha almıştı. Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu düştü. Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirmişti.


Selfie ölümlerinde biri sıra Hindistan'ın

Öte yandan, National Institutes of Health (Ulusal Sağlık Enstitüsü)’in 2019 yılının Temmuz ayında yayınladığı Selfies: A boon or bane? raporuna göre, Ekim 2011 ve Kasım 2018 yılları arasında selfie çekerken hayatını kaybeden kişi sayısı 268. Ölen kişilerin yaş ortalaması 23-26 aralığında olduğu ifade edildi. Rapora göre, en fazla sayıda olay ve ölümler sırasıyla Hindistan(164), Rusya(19), ABD(19) ve Pakistan’da(13) ,Brezilya (6) Honk Kong (2) ve Tayland (3) olarak açıklanmıştı.

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