Türkiye Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen jetin pilotu tutuklandı

Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen jetin pilotu tutuklandı

Türkiye

Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen jetin pilotu tutuklandı

Brezilya'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu.

29 Aralık 2021, Çarşamba 20:33 Son Güncelleme:
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Gözaltına alınan uçağın pilotu Veli D., polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

İfadesinde, uyuşturucularla ilgili bilgisi olmadığını, valizleri araması gerekenin havaalanı güvenlik birimleri olduğunu belirttiği öğrenilen Veli D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)

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