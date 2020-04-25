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Dünya Brezilya'da virüs etkisi artıyor

Brezilya'da virüs etkisi artıyor

Dünya

Brezilya'da virüs etkisi artıyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da corona virüs bilonçosu giderek ağırlaşmaya başladı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Brezilya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 357 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 357 artışla 3 bin 670'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 503 artarak 52 bin 995'e yükseldi. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

AA


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