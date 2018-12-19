Brezilya'da yangın 600 evi kül etti
Brezilya'nın Manaus şehrinde dar gelirli kişilerin yaşadığı bir mahallede çıkan yangında en az 600 ahşap ev yandı
Sivil savunma yetkilileri, Brezilya'nın Manaus şehrine bağlı dar gelirli kişilerin yaşadığı Educandos Mahallesi'ni saran yangında alevlere teslim olan 600'den fazla ahşap evin kül olduğunu belirtti.
Kamu güvenliği yetkilisi Amadeu Soares, yangının bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Yangında 4 kişi yaralanırken can kaybı olmadı.
AA