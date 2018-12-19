Brezilya'da yangın 600 evi kül etti

Brezilya'nın Manaus şehrinde dar gelirli kişilerin yaşadığı bir mahallede çıkan yangında en az 600 ahşap ev yandı

19 Aralık 2018, Çarşamba 11:06
A A
Brezilya'da yangın 600 evi kül etti

Sivil savunma yetkilileri, Brezilya'nın Manaus şehrine bağlı dar gelirli kişilerin yaşadığı Educandos Mahallesi'ni saran yangında alevlere teslim olan 600'den fazla ahşap evin kül olduğunu belirtti.

Kamu güvenliği yetkilisi Amadeu Soares, yangının bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yangında 4 kişi yaralanırken can kaybı olmadı.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.