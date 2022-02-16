Dünya Brezilya'daki selde ölü sayısı 34’e yükseldi

Brezilya'daki selde ölü sayısı 34’e yükseldi

Dünya

Brezilya'daki selde ölü sayısı 34’e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 15:21 Son Güncelleme:
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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Petropolis kentinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, sel nedeniyle yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 34'e yükseldiğini bildirdi. Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda ihtiyaç duyulan tüm yardımı karşılamak için Petropolis’teyiz” dedi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise şehre yardım sağlamak için Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho ve Ekonomi Bakanı Paulo Guedes ile görüştüğünü söyledi.

Brezilya’da Aralık ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin Minas Gerais eyaletindeki madencilik çalışmalarının askıya alınmasına neden olmuştu.


İHA


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