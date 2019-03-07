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Brezilyalı kadının ayakkabılarının tabanından kokain çıktı

Adana'ya valiz içindeki ayakkabıların tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokain ile havalimanında yakalanan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo (41) tutuklandı.

07 Mart 2019, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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Brezilyalı kadının ayakkabılarının tabanından kokain çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havalimanı'nın dış hatlar bölümden ülkeye giriş yapan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo'nun durumundan şüphelendi. Ekipler, Cristo'nun kontrol ettiği valizinin içinde, değişik markalara ait 8 çift ayakkabı buldu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş paketler halinde 1 kilo 770 gram kokain bulundu. Brezilya'dan Adana'ya Katar üzerinden geldiği öğrenilen Cristo gözaltına alındı.

Sorgulanan Cristo ise, "Uyuşturucuları Adana'ya getirmemi söylediler. Adıma buradaki otelde yer ayırtarak, benimle irtibat kuracaklarını belirttiler" dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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