Magazin Brezilyalı oyuncu Jessica May Anıtkabir'de

Brezilyalı oyuncu Jessica May Anıtkabir'de

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Brezilyalı oyuncu Jessica May Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Brezilyalı oyuncu Jessica May Anıtkabir'i ziyaret etti.

10 Kasım 2020, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Türkiye'de Yeni Gelin dizisinde rol alan şimdilerde ise Maria ile Mustafa'da başrol oynayan Brezilyalı Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

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'Öğrendikçe daha çok sevdim'

Ankara'ya her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını söyleyen May, “Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor" ifadelerini kullandı.

'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım'

26 yaşındaki oyuncu, "Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” diye konuştu.


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