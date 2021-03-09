Magazin Brian Austin Green'den tartışma yaratan paylaşım

Brian Austin Green'den tartışma yaratan paylaşım

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Brian Austin Green'den tartışma yaratan paylaşım

Brian Austin Green, 8 Mart’ta annesiyle, eski sevgisiyle, eski eşiyle ve yeni sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaşarak kadınlar gününü kutladı.

09 Mart 2021, Salı 14:45 Son Güncelleme:
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Brian Austin Green, sadece şu anda hayatında olan kadınların değil, aynı zamanda geçmişte romantik ilişkiler içinde olduğu kadınların da Kadınlar Günü'nü kutladı. Green'in bu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Instagram'ın story bölümünden annesinin, eski sevgilisinin, eski eşinin, ve yeni sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak, her fotoğrafın üzerine, "Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun !!" yazdı.

Brian Austin Green'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Şey yaparız Mehmet Ali Erbil gibi bütün eşler toplanıp doğum gününü de beraber kutlarız.

Adam kibarlık yapmış işte ne var.

Sevgilim böyle bir şey yaparsa artık sevgilim olmaz.

Kanka biraz gereksiz geldi bana.

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