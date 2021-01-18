Magazin 'Bridgerton'un özel sahneleri yetişkin sitelerine düştü!

'Bridgerton'un özel sahneleri yetişkin sitelerine düştü!

Magazin

'Bridgerton'un özel sahneleri yetişkin sitelerine düştü!

Yılın en çok konuşulan dizilerinden 'Bridgerton'un oyuncuları da yapımcıları da şokta. Çok okunan ünlü bir roman serisinden uyarlanan dizinin özel sahneleri yetişkin sitelerine düştü.

18 Ocak 2021, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiliz basınında yer alan haberlere göre özel bir dijital TV kanalında yayınlanan 'Bridgerton' adlı dizinin özel sahneleri bazı internet korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırıldı ve oralarda yayınlanmaya başlandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Oyuncular şoke oldu

Dizinin yayıncısı olan şirketin kararlı bir şekilde bu korsanları bulmaya çalıştığı belirtildi. Dizinin önemli rollerini üstlenen ve senaryo gereği bu tür sahnelerde kamera karşısına geçen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Sabrina Bartlett ve Jonathan Bailey'in ise bu olup bitenler karşısında dehşete kapıldığı belirtildi.

Yüzbinlerce kişi tarafından izlendi

Bilgisayar korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırılan bu sahnelerin yüzbinlerce kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Yayıncı şirketin girişimiyle bu sahnelerin izlenmesi askıya alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

Karakterlerin içsel yolculuğunu yansıtma açısından önemliydi

Dizinin baş kadın karakterini canlandıran 25 yaşındaki oyuncu Phoebe Dynevor bir röportajında, konuşulan bu sahnelerin senaryoda yer almasının karakterlerin içsel yolculuğunu yansıtması açısından önemli olduğunu söylemişti.

Ünlü seriden uyarlandı

Bir dönem dizisi olan Bridgerton, Julia Quinn'in kaleme aldığı sekiz romanlık seriden uyarlandı. Eser, 1813 ile 1827 yılları arasındaki bir döneme odaklanıyor. Eserin kahramanları ise Bridgerton ailesinin çocukları.

Çok sayıda dile çevrildi

Julia Quinn, 1970 doğumlu ABD'li yazar. Genellikle tarihi atmosferde geçen romantik romanlarıyla tanınıyor. Bridgerton ise Quinn'in en çok bilinen ve çok sayıda dile çevrilen en ünlü serisi.


İlgili Haberler
Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie’nin ilk görsellerini paylaştıNetflix tarihinin en çok izlenen 5 orijinal dizisi


Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 18 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Karantinada flört halleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Koronasız bir Palandöken
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
2021 güzellik trendleri belli oldu: En çok Zoom’da güzel görünmek istiyoruz
Yasemin Candemir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ashley Tisdale'den karnı burnunda poz