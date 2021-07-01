Magazin Bridget Malcolm: Göğüs bedenim büyüdüğü için defileden çıkarıldım!

Bridget Malcolm: Göğüs bedenim büyüdüğü için defileden çıkarıldım!

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Bridget Malcolm: Göğüs bedenim büyüdüğü için defileden çıkarıldım!

Avustralyalı model Bridget Malcolm, Victoria's Secret'ın 2016 yılındaki defilesinde bir model olarak yaşadıklarını ve 2017'deki şov için neden istenmediğini anlattı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 14:37 Son Güncelleme:
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Eski Victoria's Secret modeli Bridget Malcolm, bir zamanlar tanıtımında boy göstediği marka hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BEDENİMİN YETERİNCE İYİ GÖRÜNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

29 yaşındaki Avustralyalı model, yayınladığı bir TikTok videosunda, 2016 yılında gerçekleşen defile için 30A beden sütyen giydiğini belirterek, "Aslında benim bedenim 34B idi ve benim için sağlıklı olan ölçü oydu" dedi.

Daha sonra 30B'lik sütyen bedenine çıkması nedeniyle markanın eski CEO’su Ed Razek tarafından 2017 yılındaki defilesinden çıkarıldığını açıklayan Malcolm, "Ed Razek bedenimin yeterince iyi görünmediğini söyledi" şeklinde konuştu.

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