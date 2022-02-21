Brigitte Macron, transseksüel iddialarına dava açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un (44) eşi Brigitte Macron hakkında, geçtiğimiz Aralık ayında, aslında erkek doğduğu, gerçek adının "Jean Michel" olduğu ve sonradan ameliyatla kadınlığa geçtiği iddiası ortaya atılmıştı. Macron'un transseksüel bir kadın olduğu iddiası internette de viral olmuştu. Fransa first lady'sinin bu iddiaları ortaya atan iki kadın hakkında dava açtığı bildirildi. Brigitte Macron'un (68) önceki evliliğinden olan üç çocuğu ve erkek kardeşiyle birlikte açtığı davanın ilk duruşması 15 Haziran'da Paris'te yapılacak.

Aile dava dilekçesinde, "Mahremiyet ve kişilik haklarımız ihlal edildi, imajımız yasa dışı kullanıldı" dedi. İddiayı ortaya atan kadınlardan birinin kendini "medyum" olarak tanımladığı, diğerinin gazeteci olduğu belirtildi.





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