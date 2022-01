Fransa first lady’si Brigitte Macron (68), Madame Figaro dergisine samimi itiraflarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (44) eski öğretmeni olan first lady’nin röportajından satır başları:

Fransız halkının beni first lady olarak görmek istemediğinin farkındaydım.

Emmanuel seçildikten sonra halkın onayını almak için ekstra çaba sarf etmem gerekti.

First lady olmak, bana her zaman, her yerde ve herkesle konuşmamam gerektiğini öğretti.

Günlerim kocama ve çocuklarıma endeksli geçiyor.

Kocam ile özel hayatımızı gizli tutmak konusunda çok katıyız.

Sekiz yaşındayken ablamı trafik kazasında kaybettim. O gün ölümle tanıştım. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştım.

Macron çifti 2007’den bu yana evli. Macron, 2017’den bu yana ülkenin başında.