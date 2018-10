Brisa 'Yolculuğun Öncüleri' programıyla girişimcileri destekliyor

Girişimcilerin birçok farklı alanda çözümler üretmeye davet edildiği programda Brisa; başarılı girişimcilere finansal destek, mentörlük ve girişimcilik eğitimi gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Büyük finalde birinci olan ekip ise 10 bin liralık ödülün yanı sıra, Brisa’dan yatırım alma şansı elde edecek.

Türkiye’nin lastik sektörü liderlerinden Brisa, Workinlot girişimcilik platformu iş birliği ile ilk açık inovasyon programına imza attı. Brisa’nın “Yolculuğun Geleceğini Tasarlıyoruz” vizyonu doğrultusunda, Yolculuğun Öncüleri adlı açık inovasyon programını hayata geçiren Brisa, bu program ile girişimcileri ve girişimci adaylarını, yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye davet ediyor.

PROGRAMIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI

Birinci etabı geçtiğimiz günlerde tamamlanan programın ikinci etabı başladı ve bu etaba başvurular 21 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek.

Brisa; üniversite öğrencileri, girişimciler, mühendisler, tasarımcılar, yazılımcılar başta olmak üzere; yeniyi keşfetme tutkusu olan herkesi bu programda buluşmaya davet ediyor.

Programın temel amacı; yolculuğun geleceği, geleceğin mobilite çözümleri, endüstri 4.0 ve lastik sektöründe ürün ve hizmet mükemmelliği gibi alanlarda inovatif projelerin, prototip ve girişimlerin paylaşılmasını teşvik etmek ve hayata geçme sürecini desteklemek.

Girişimciler ve girişimci adayları, Yolculuğun Öncüleri programı kapsamında açılan çağrılara yanıt verebilecek projeleri veya girişimleri ile başvuru yapabiliyor. Girişimciler, 2. Etapta açılan “karakteristik lastikler, yolda kalmaya son, akıllı üretim” çağrılarına uyan projelerle programa başvuru yapabilecek. Ayrıca girişimciler programın 1. Etabında açılan “Yolculuğun geleceği, lastiklerin geri dönüşümü, lastik ömrü ve performansının ölçülmesi” çağrılarına uyan projelerle de başvuru yapabilecek. Girişimciler ve girişimci adayları, 2. Etap başvurularını 21 Ekim’e dek www.yolculugunonculeri.com adresinden yapabilecek.

1'İNCİ ETAP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

3 etap ve büyük finalden oluşan programın ilk etabı Eylül ayında tamamlandı. Başvurular arasından jürinin değerlendirmesi sonucunda birincilik, Ferhat Babacan’ın sunumu ile “Bluedot (Yolculuğun Geleceği Çağrısı)” ekibi kazandı. Bluedot ekibi 2000 TL para ödülü, network desteği, Brisa liderlik ekibi tarafından mentörlük ve girişimcilik eğitimlerine hak kazanırken büyük finale katılma hakkını da elde etti.

Onur Güdü’nün sunumu ile “Laska Energy (Lastiklerin Geri Dönüşümü Çağrısı)” İki Jüri Özel Ödülünden birinin sahibi oldu ve labaratuvar analiz desteği, Brisa liderlik ekibi tarafından mentörlük, girişimcilik eğitimleri, büyük finale katılma hakkı kazandı.

Jüri Özel Ödülü’nün bir diğer sahibi ise Arda Duruer ve Mert Can Kasapoğlu’nun sunumu ile “Tires in the Yard (Lastiklerin Geri Dönüşümü Çağrısı)” oldu.Tires in the Yard ekibine sunulan jüri özel ödülü ise;, ömrünü tamamlamış lastik sağlanması, Brisa liderlik ekibi tarafından mentörlük, girişimcilik eğitimleri ve büyük finale katılma hakkı olmak üzere üç farklı destek ödülü oldu.

Yolculuğun Öncüleri hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: www.yolculugunonculeri.com