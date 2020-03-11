Bristol gezilecek yerler

Bristol, Birleşik Krallık’ın önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel şehirde konaklamak isteyenler butik otellerin yanı sıra lüks ve konforlu oteller de bulabilirler. Eğer Bristol’a seyahat edecekseniz, oteller ve uçak biletleri için çeşitli internet sitelerinden faydalanabilirsiniz.

Bristol’da ne yenir?

Kahvaltı İngilizler için en önemli öğün olduğundan kahvaltı seçenekleri oldukça zengin. Jambon, bacon, yumurta, kuru fasulye, kızarmış mantar ve domates tipik bir İngiliz kahvaltısı. Bunun dışında İngilizlerin dünya mutfaklarına kazandırdıkları pek çok yemek var. İngiliz pubları akşamları bir şeyler atıştırmak için kentlilerin sık uğradıkları mekânlar.

Balık ve Patates

Her tarafı deniz ile çevrili olan İngiltere, balık çeşitliliği konusunda oldukça zengin. Balık ve patates çok yaygın bir yemek. Kızarmış balık, derin yağda kızarmış patates ile birlikte servis edilmekte.

Sticky Toffee Pudding

Tereyağlı, çikolatalı ıslak bir kek olan Sticky Toffee Pudding, üzerine karamel sos döküldükten sonra vanilyalı dondurma ile birlikte servis edilmekte.

Pudding Roast Beef

Yorkshire Pudding & Roast Beef tam bir İngiliz klasiği. Akşam yemeği için iyi bir seçim olabilir.

Shepherds Pıe

Patates, kıyma ile yapılan ve fırında pişirilen bir yemek.

Puding

Yumurta, un, süt ve su ile yapılan bir tatlı.

Bristol’da gezilecek yerler

Büyüleyici müzeleri, güzel doğası ve tarihi yapıları ile Bristol, İngiltere'nin en çekici tatil yerlerinden biri. Avon Nehri'nin yukarısında yer alan çarpıcı Clifton Asma Köprüsü'nü görebilir, Stokes Croft'un inanılmaz sokak sanatı dolu caddelerinde gezebilir, Shakespeare Festivali'nde iken Bristol Old Vic'da bir oyuna katılabilirsiniz. Yahut deniz kıyısındaki bir restoranda şehrin keyfini çıkarabilirsiniz. Modern Bristol, şehrin geçmişi hakkında bilgi edinmek için harika bir yer. M Shed ve Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi’nde güzel eserler görebilirsiniz.

Bristol Limanı

Bristol’un en büyük cazibe merkezleri, bu eşsiz gelgit kontrollü limanın etrafında yer almakta. Kraliçe Meydanı çevresindeki bölge bir kültür merkezi. Arnolfini güzel sanatlarla doludur, At-Bristol ise uygulamalı bilim merkezi. M Shed yerel masalları anlatırken, Akvaryum sizi deniz altında tutar. Popüler alışveriş için St Nicholas Market'te mola verin ve tarihi mimarlık için St. Mary Redcliffe Kilisesi'ni kaçırmayın.

SS Büyük Britanya

Bu rekor kıran tekne tarihin en etkileyici Transatlantik gemilerinden biri ve türünün en büyük yolcu gemisi. Süslü odalardan ve yemek odalarından devasa makine dairesine kadar bu gemi sürprizlerle doludur. Cabot Kulesi'nin manzarasını görebileceğiniz yol boyunca Brandon Hill'e ulaşmak için Cross-Harbour Feribotu'nu kaçırmayın.

Bristol Katedrali

Bristol Piskoposunun bulunduğu bu katedral, kentteki en önemli dini yapı. 12. yüzyıldan kalma bina, şehrin kalbinde yüzlerce yıldır tüm ihtişamı ile ayakta durmakta. Geniş alanı aydınlatan vitray pencereler içerideki atmosfere hoş bir gizem katıyor.

Clifton Köprüsü

Bristol'un bir simgesi, bu asma köprüsüyle nehri geçebilirsiniz. Zarif bir mimariye sahip olan köprüden nehrin manzarası görülmeye değer.

Bristol Kent Müzesi ve Sanat Galerisi

Bristol Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, Bristol’da gezilecek yerler arasında çarpıcı bir mekân. Güzel sanat galerilerinde resimlerin ötesinde, dünyanın dört bir yanından gelen antik eserler bulabilirsiniz.

Clifton Gözlem Evi (Clifton Observatory)

Bristol’ın simgelerinden olan Clifton Observatory, Clifton Down üzerinde ve Avon Gorge üzerinde yer alan Clifton Gözlemevi, her yaştan turist ve bölge sakinleri için mutlaka görülmesi gereken bir yer.

Bristol Hayvanat Bahçesi

Özellikle çocukla çıkılan tatillerde gezmek için ideal bir yer. 400'den fazla egzotik ve nesli tükenmekte olan türün yanı sıra, bir kelebek ormanı ve hayvanların harekete geçmesini izlemek için sualtı tünellerinden geçebileceğiniz ödüllü bir fok ve penguen alanı bulunmakta. Burada hem çocuklar hem de yetişkinler iyi vakit geçirebilir. Tarihi, festivalleri, limanı ve doğal güzellikleri ile pek çok güzellikler sunan Bristol’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.







