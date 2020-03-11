Bristol gezilecek yerler
Birleşik Krallık’ı oluşturan ülkelerden biri olan ve tarihte tarihin en büyük hükümdarlıklarından birini kurmuş olan İngiltere, dünyanın dört bir yanına uzanan toprakları ve günümüzde bu topraklarda bıraktığı izlerle adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın farklı yerlerinde pek çok turistik bölgede İngilizlerin hüküm sürdüğü yıllara dair eserlere, yerleşimlere rastlamak mümkün. Günümüzde büyük metropoller ve modern şehir hayatının yaşandığı şehirler ve özel yönetim bölgelerine ev sahipliği yapan ülkenin eğlence, kültür ve sanat başkentlerinden biri olan Bristol de bunlardan biri.
11 Mart 2020, Çarşamba 15:31 Son Güncelleme:
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Bristol, Birleşik Krallık’ın önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel şehirde konaklamak isteyenler butik otellerin yanı sıra lüks ve konforlu oteller de bulabilirler. Eğer Bristol’a seyahat edecekseniz, oteller ve uçak biletleri için çeşitli internet sitelerinden faydalanabilirsiniz.
Bristol’da ne yenir?
Kahvaltı İngilizler için en önemli öğün olduğundan kahvaltı seçenekleri oldukça zengin. Jambon, bacon, yumurta, kuru fasulye, kızarmış mantar ve domates tipik bir İngiliz kahvaltısı. Bunun dışında İngilizlerin dünya mutfaklarına kazandırdıkları pek çok yemek var. İngiliz pubları akşamları bir şeyler atıştırmak için kentlilerin sık uğradıkları mekânlar.
Balık ve Patates
Her tarafı deniz ile çevrili olan İngiltere, balık çeşitliliği konusunda oldukça zengin. Balık ve patates çok yaygın bir yemek. Kızarmış balık, derin yağda kızarmış patates ile birlikte servis edilmekte.
Sticky Toffee Pudding
Tereyağlı, çikolatalı ıslak bir kek olan Sticky Toffee Pudding, üzerine karamel sos döküldükten sonra vanilyalı dondurma ile birlikte servis edilmekte.
Pudding Roast Beef
Yorkshire Pudding & Roast Beef tam bir İngiliz klasiği. Akşam yemeği için iyi bir seçim olabilir.
Shepherds Pıe
Patates, kıyma ile yapılan ve fırında pişirilen bir yemek.
Puding
Yumurta, un, süt ve su ile yapılan bir tatlı.
Bristol’da gezilecek yerler
Büyüleyici müzeleri, güzel doğası ve tarihi yapıları ile Bristol, İngiltere'nin en çekici tatil yerlerinden biri. Avon Nehri'nin yukarısında yer alan çarpıcı Clifton Asma Köprüsü'nü görebilir, Stokes Croft'un inanılmaz sokak sanatı dolu caddelerinde gezebilir, Shakespeare Festivali'nde iken Bristol Old Vic'da bir oyuna katılabilirsiniz. Yahut deniz kıyısındaki bir restoranda şehrin keyfini çıkarabilirsiniz. Modern Bristol, şehrin geçmişi hakkında bilgi edinmek için harika bir yer. M Shed ve Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi’nde güzel eserler görebilirsiniz.
Bristol Limanı
Bristol’un en büyük cazibe merkezleri, bu eşsiz gelgit kontrollü limanın etrafında yer almakta. Kraliçe Meydanı çevresindeki bölge bir kültür merkezi. Arnolfini güzel sanatlarla doludur, At-Bristol ise uygulamalı bilim merkezi. M Shed yerel masalları anlatırken, Akvaryum sizi deniz altında tutar. Popüler alışveriş için St Nicholas Market'te mola verin ve tarihi mimarlık için St. Mary Redcliffe Kilisesi'ni kaçırmayın.
SS Büyük Britanya
Bu rekor kıran tekne tarihin en etkileyici Transatlantik gemilerinden biri ve türünün en büyük yolcu gemisi. Süslü odalardan ve yemek odalarından devasa makine dairesine kadar bu gemi sürprizlerle doludur. Cabot Kulesi'nin manzarasını görebileceğiniz yol boyunca Brandon Hill'e ulaşmak için Cross-Harbour Feribotu'nu kaçırmayın.
Bristol Katedrali
Bristol Piskoposunun bulunduğu bu katedral, kentteki en önemli dini yapı. 12. yüzyıldan kalma bina, şehrin kalbinde yüzlerce yıldır tüm ihtişamı ile ayakta durmakta. Geniş alanı aydınlatan vitray pencereler içerideki atmosfere hoş bir gizem katıyor.
Clifton Köprüsü
Bristol'un bir simgesi, bu asma köprüsüyle nehri geçebilirsiniz. Zarif bir mimariye sahip olan köprüden nehrin manzarası görülmeye değer.
Bristol Kent Müzesi ve Sanat Galerisi
Bristol Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, Bristol’da gezilecek yerler arasında çarpıcı bir mekân. Güzel sanat galerilerinde resimlerin ötesinde, dünyanın dört bir yanından gelen antik eserler bulabilirsiniz.
Clifton Gözlem Evi (Clifton Observatory)
Bristol’ın simgelerinden olan Clifton Observatory, Clifton Down üzerinde ve Avon Gorge üzerinde yer alan Clifton Gözlemevi, her yaştan turist ve bölge sakinleri için mutlaka görülmesi gereken bir yer.
Bristol Hayvanat Bahçesi
Özellikle çocukla çıkılan tatillerde gezmek için ideal bir yer. 400'den fazla egzotik ve nesli tükenmekte olan türün yanı sıra, bir kelebek ormanı ve hayvanların harekete geçmesini izlemek için sualtı tünellerinden geçebileceğiniz ödüllü bir fok ve penguen alanı bulunmakta. Burada hem çocuklar hem de yetişkinler iyi vakit geçirebilir. Tarihi, festivalleri, limanı ve doğal güzellikleri ile pek çok güzellikler sunan Bristol’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.