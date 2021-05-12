Brit Ödülleri sahiplerini buldu
2021 Brit Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Törene koronavirüs salgını nedeniyle 4 bin kişi katıldı.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
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