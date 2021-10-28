Britney Spears: Anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım

Pop yıldızı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı. Babasının vasiliğini tamamen kalkması için gün sayan ünlü şarkıcı, bu süreçte yanında olmayan yakınlarına sitem etti.

'BENİ DERİNDEN İNCİTTİNİZ!'

Britney Spears, sosyal medya hesabından tüm ailesine yönelik bir mesaj yayınladı:

Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme; Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?





'AİLEME DAVA AÇMAK İSTİYORUM'

39 yaşındaki şarkıcı, kamuoyuna duyurulan ilk duruşmasında da "Size karşı tamamen dürüst olmam gerekirse, aileme dava açmak istiyorum. Ayrıca hikayemi dünyayla paylaşabilmek istiyorum, sessiz bir sır olmak yerine bana yapılanları anlatmak istiyorum" dedi.

Pop yıldızı geçtiğimiz günlerde de kız kardeşi Jamie Lynn Spears'ı da hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu. Britney Spears, vasilik davası sürecinde kendisini hiç desteklemediğini ifade ettiği kız kardeşinin yeni kitabını tanıtmasını tiye almıştı.

Jamie Lynn Spears da hayranlarından aldığı eleştirilerden ve babasının vasiliğinin sona ermesinden sonra açıklama yapmıştı. Spears, ayrıca, geçmişte kendisinin de annesi ve babası tarafından psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.

VASİLİĞİ 2008 YILINDA BABASINA VERİLMİŞTİ

Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti.

Babası, kızının bütün servetini kontrol ediyor, yasal kararları kızı adına kendisi alıyordu. Askıya alma kararı ile babanın vasilik süresince, bu görevi kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılabilecek. Kararı değerlendirilen hukukçular, bu anlamıyla, geçmişe dönük araştırmaya imkan veren askıya alma kararının, Britney Spears'in yararına olduğu yorumunu yapmıştı. Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranı kararı sevinçle karşılamıştı.