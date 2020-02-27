Britney Spears ayağını kırdı
Geçtiğimiz yıl ruhsal bir çöküntü yaşayan pop yıldızı Britney Spears iyileşti ve eski günlerine döndü derken bu defa da dans ederken ayağını kırdı.
27 Şubat 2020, Perşembe 21:47 Son Güncelleme:
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Müzik piyasasına girdiği günden beri başı dertten bir türlü kurtulmayan Britney Spears bu defa da ayağını kırdı.
Dans videosu çekerken ayağını kıran dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
https://www.instagram.com/p/B9C_PDTg2Eq/?utm_source=ig_web_copy_link
Başı dertten kurtulmuyor
Genç yaşta eriştiği şöhret ve çalkantılı özel hayatı yüzünden zor dönemler geçiren Britney Spears, geçtiğimiz yılın ilk aylarında ruhsal bir çöküntü geçirip hastaneye yatmıştı.
Britney Spears tam rahat bir nefes almıştı ki bu kez babası sağlık sorunları yaşadı. Ardından da eski eşi Kevin Federline, Spears'ın babasının şarkıcıyla evliliğinden dünyaya gelen çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti.