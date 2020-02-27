Britney Spears ayağını kırdı

Müzik piyasasına girdiği günden beri başı dertten bir türlü kurtulmayan Britney Spears bu defa da ayağını kırdı.

Dans videosu çekerken ayağını kıran dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.









Başı dertten kurtulmuyor

Genç yaşta eriştiği şöhret ve çalkantılı özel hayatı yüzünden zor dönemler geçiren Britney Spears, geçtiğimiz yılın ilk aylarında ruhsal bir çöküntü geçirip hastaneye yatmıştı.

Britney Spears tam rahat bir nefes almıştı ki bu kez babası sağlık sorunları yaşadı. Ardından da eski eşi Kevin Federline, Spears'ın babasının şarkıcıyla evliliğinden dünyaya gelen çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti.