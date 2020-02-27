Magazin Britney Spears ayağını kırdı

Britney Spears ayağını kırdı

Magazin

Britney Spears ayağını kırdı

Geçtiğimiz yıl ruhsal bir çöküntü yaşayan pop yıldızı Britney Spears iyileşti ve eski günlerine döndü derken bu defa da dans ederken ayağını kırdı.

27 Şubat 2020, Perşembe 21:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Müzik piyasasına girdiği günden beri başı dertten bir türlü kurtulmayan Britney Spears bu defa da ayağını kırdı.

Dans videosu çekerken ayağını kıran dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.


https://www.instagram.com/p/B9C_PDTg2Eq/?utm_source=ig_web_copy_link


Başı dertten kurtulmuyor

Genç yaşta eriştiği şöhret ve çalkantılı özel hayatı yüzünden zor dönemler geçiren Britney Spears, geçtiğimiz yılın ilk aylarında ruhsal bir çöküntü geçirip hastaneye yatmıştı.

Britney Spears tam rahat bir nefes almıştı ki bu kez babası sağlık sorunları yaşadı. Ardından da eski eşi Kevin Federline, Spears'ın babasının şarkıcıyla evliliğinden dünyaya gelen çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Shakira ve Jennifer Lopez'in gösterisine şikayet şoku!