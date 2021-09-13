Magazin Britney Spears nişanlandı

Britney Spears nişanlandı

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Britney Spears nişanlandı

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesinde zafere çok yakın olan Britney Spears, özel hayatında da istediği adımları atmaya başladı. 39 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Sam Asghari ile nişanlandı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
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Amerikalı pop müzik yıldızı Britney Spears, uzun zamandır erkek arkadaşı olan Sam Asghari ile nişanlandıklarını sosyal medyada hesabından duyurdu.

'BUNA İNANAMIYORUM'

Britney Spears, İran asıllı sevgilisi Asghari ile hayatını resmi olarak birleştirmek için ilk adımı attığını hayranlarına haber verdiği videosunu "Buna inanamıyorum" mesajı eşliğinde paylaştı. Spears, videoda iri taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

BABASIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU 

39 yaşındaki yıldızın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Ünlü şarkıcı, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.

Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz günlerde, bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurdu. Britney Spears daha önce iki kez evlenip boşandı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürdü. Çift, en kısa sürede boşanan ünlüler arasında yerini aldı bu evlilikle. Spears, ikinci evliliğini dansçı Kevin Federline ile yaptı. Bu evlilikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları oldu. Spears ile Federline'in 2004'te başlayan evliliği 2007'de olaylı bir şekilde sona erdi.

HEP BRITNEY'İN YANINDA 

Spears'ın nişanlandığı Sam Asghari, mutlu gününde de zor gününde de şarkıcıya hep destek verdi. Önceki yıl rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındığında da oradan çıkarken de yanında Asghari vardı.

Spears ile Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısının klip çekimlerinde tanıştı. Asghari, Spears'ın romantik ilişki içinde bulunduğu genci canlandırıyordu.

Asghari, 2018'de Men' Health dergisine verdiği röportajda "Bütün zamanların en büyük sanatçılarından biriyle tanışacağım için çok heyecanlıydım" diyerek karşı karşıya geldikleri ilk dönemde hissettiklerini anlatmıştı.

Klip setinde tanıştıktan sonra Spears ile Asghari, birbirlerine telefon numaralarını verdiler ve görüşmeye başladılar. Sonra da aralarında romantik bir ilişki başladı. İlk buluşmalarında bir sushi restoranına gittiklerini de Asghari, yine bir röportajında söylemişti.


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