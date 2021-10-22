Britney Spears'ın vasilik davasında sular durulmuyor. 13 yıldır kızının vasisi olarak görev alan Jamie Spears'ın yetkisi askıya alınmıştı. Baba Spears, görevinden kızının isteği üzerine ayrıldığını beyan etse de Britney Spears, vasiliğin sona ermesi için çok uzun zamandır mücadele ediyordu.

Bu süreçte Jamie Spears’ın görevini kötüye kullanma, ünlü şarkıcının telefonlarını dinleme, kamera ile odasını gözetleme, ruhsal sağlığını kötü yönde etkileme gibi suçlamalar da gündeme gelmişti.

AVUKATINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİ

Baba Spears'a yakın bir kaynak, ünlü şarkıcının eski avukatı Vivian Thoreen’in, Jamie Spears'a farklı bir avukata ihtiyacı olacağını ve kendisinin bu rolle ilgilenmediğini söylediğini açıkladı.

Jamie Spears, 29 Eylül’de kızının mal varlığının koruyucusu olarak askıya alındıktan sonra, Britney’nin avukatı Mathew Rosengart, People Dergisi'ne, “koruyuculuğun tamamını sona erdirmeye ve Jamie Spears ve diğerlerinin görevlerini suistimal ettiklerini araştırmaya” odaklandığını ifade etti.

'DAVA EDECEĞİNİ İDDİA ETTİ'

People'a konuşan kaynak, Jamie Spears’ın yeni temsile ihtiyaç duymasının ana nedeninin bu olduğunu söylüyor. Kaynak, "Mathew Rosengart defalarca Jamie’yi araştırıp, dava edeceğini iddia etti" diyor.

Aynı kişiye göre; Jamie Spears ve Thoreen, ayrı yollara gidiyor olsalar da hukuk bürosunun Jamie’nin yaptığı işten memnun olduğunu ve “geçiş sırasında o ve Vivian’ın yakın temas halinde olduklarını söylüyor.

VASİLİĞİ 2008 YILINDA BABASINA VERİLMİŞTİ

Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti.

Babası, kızının bütün servetini kontrol ediyor, yasal kararları kızı adına kendisi alıyordu. Askıya alma kararı ile babanın vasilik süresince, bu görevi kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılabilecek.