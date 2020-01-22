Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız brokoli çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan brokoli çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer brokoli çorbası tarifi arıyorsanız ve brokoli çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "brokoli çorbası tarifi, brokoli çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Brokoli çorbası tarifi

Brokoli çorbası malzemeleri

- 500 gram brokoli

- 7 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- 1,5 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Brokoli çorbası yapılışı

Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın. Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

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