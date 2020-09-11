Sağlıklı bir lezzet: Brokoli salatası tarifi
İster öğün olarak isterseniz de sofranızda seçenek olarak hazırlayabileceğiniz brokoli salatası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için brokoli salatası tarifi arıyor ya da brokoli salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Brokoli salatasının püf noktaları için "Brokoli salatası tarifi, brokoli salatası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
11 Eylül 2020, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün arıyorsanız brokoli salatası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için brokoli salatası tarifi arıyor ya da brokoli salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Brokoli salatasının püf noktaları için "Brokoli salatası tarifi, brokoli salatası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Brokoli salatası tarifi
Brokoli salatası malzemeleri
- 1 adet brokoli
- 1 adet limonun suyu
- 1 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
Brokoliyi haşlayın. Sarımsağın kabuğunu soyun ve ezin. Zeytinyağı, sarımsak ve limonu bir kasede karıştırın. Brokoli haşlandıktan sonra üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
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