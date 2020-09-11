Sağlıklı bir lezzet: Brokoli salatası tarifi

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Brokoli salatası tarifi

Brokoli salatası malzemeleri

1 adet brokoli

1 adet limonun suyu

1 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Brokoli salatası yapılışı

Brokoliyi haşlayın. Sarımsağın kabuğunu soyun ve ezin. Zeytinyağı, sarımsak ve limonu bir kasede karıştırın. Brokoli haşlandıktan sonra üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.



