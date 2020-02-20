Brokoli yemeği tarifi: Brokoli yemeği nasıl yapılır?

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1 adet brokoli

2 adet kuru soğan

2 adet patates

2 adet havuç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı kuru nane

1 silme tatlı kaşığı tuz

Brokoli yemeği yapılışı

Tencereye zeytinyağını alın ve ince ince doğradığınız kuru soğanları pembeleşene dek kavurun. Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayın ve tencereye alıp bir kaç kez kavurun. Daha sonra içerisine salçayı ve baharatları ilave edin. Üstlerini biraz geçecek kadar sıcak su ilave edin ve yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişmeye bırakın. Yıkayıp küçük küçük doğradığınız brokolileri de tencereye alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte tüm sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edin.



