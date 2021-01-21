Brokoli nasıl tüketilmeli şeklinde kafalarında oluşan pek çok soruya yanıt aramaktadır. Tüm bu soruların cevabına ulaşmak, pek çok insan için oldukça büyük bir önem taşıyabilmektedir.

Brokolinin faydaları ve zararları nelerdir?

İnsan sağlığına çok ciddi faydaları olan brokolinin sindirim sistemine, kalp-damar ve bağışıklık sistemine sağladığı çok önemli faydaları bulunuyor. Brokoli aynı zamanda iltihap karşıtı ve kansere karşı da koruyucu niteliklere sahip olan bir sebze olma özelliği taşımaktadır. Düşük sodyum içeriğine sahip olup yağsız bir sebze olan brokolinin bir porsiyonu sadece 31 kaloridir.

Brokolinin oldukça yüksek bir lif oranına sahiptir. C vitaminin yanı sıra potasyum içeren bir sebzedir. Zengin bir B6 ve A vitamini kaynağı olan bir sebze olması bakımından insan sağlığına önemli faydaları olan sebzelerden biridir.

Besin oranı oldukça yüksek durumda bulunan brokoli aynı zamanda fosfor, magnezyum, az miktarda çinko ve demir de içeren bir besindir. Sahip olduğu bu yönleriyle sağlık açısından önemli bir besin kaynağını oluşturmaktadır. Peki Brokolinin faydaları nelerdir? Bu sorunun cevaplarının maddeler halinde verilmesi, konun anlaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Brokolinin faydaları şunlardır;

- Diyabet ve otizm: Tip 2 diyabeti olan obez kişiler için brokoli özü çok önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.

- Kanser: Brokolinin kansere karşı korunmada önemli ölçüde yararlı olduğu pek çok insan tarafından bilinen bir gerçektir.

- Kolesterol: Brokolinin içeriğindeki çözülebilir lif, kandaki kolesterole bağlanarak, kolesterolün düşmesine önemli katkı sağlar.

- Kalp sağlığı: Kolesterolü azaltıcı etkiye sahip olan brokoli aynı zamanda kan damarlarını kuvvetlendirerek kalp sağlığının korunmasına önemli fayda sağlar.

- Göz sağlığı: Brokolinin içeriğinde bulunan zeaksantin maddesi, gözde katarakt oluşumuna karşı önemli bir koruma sağlar.

- Sindirim: Brokolinin içerdiği yüksek lif oranı kişinin düzenli olarak tuvalete çıkmasını sağlar ve bağırsaklarda bulunan sağlıklı bakterilerin düzeyinin de korunmasına fayda sağlar. Brokoli aynı zamanda mide zarının korunmasında da önemli yarar sağlamaktadır.

Brokolinin sağlığa önemli faydalarının olduğu gibi bazı durumlarda zararlarının da olma durumu söz konusu olabilmektedir.

Brokolinin sağlığa zararları ise şunlardır;

- Genellikle brokoli yemenin insan sağlığına herhangi bir ciddi zararı olmadığı gibi yan etkileri de ciddi etkiye sahip durumda değildir. Brokoli tüketiminin en yaygın olarak görülen yan etkileri gaz ve bağırsakta tahriş olmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise brokolinin yüksek lif oranına sahip olmasıdır.

- Brokolinin içeriğinde bulunan K vitamininin kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltma durumu söz konusudur. Bu sebeple bu ilaçları kullanan bireylerin, brokoli tüketimine dikkat etmeleri oldukça önemli bir konudur. Hipotiroidi olan bireylerin de aynı şekilde brokoli tüketimlerini sınırlandırmalarının gerekliliği söz konusudur.

Brokoli ne işe yarar sorusuna verilebilecek en iyi yanıt, bu sebzenin sahip olduğu, düşük kalorili olması özelliği bakımından kilo vermek için birebir etkiye sahip olup vücuda detoks etkisi yaratılmasına yarar. Bu mucizevi besin aynı zamanda kızarıklık, yanık, romatizma, kaşıntı gibi hastalıkların önüne geçilmesinde de önemli bir rolünün varlığı söz konusudur.

Brokolinin hazırlanma yöntemi vücuda alınacak olan besin miktarı üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu bakımdan eğer brokoliyi kansere karşı etkilerinden dolayı tüketmek isteyenlerin sebzeyi çok fazla pişirmemeye özen göstermesi gerekmektedir.

Bu bakımdan brokolinin haşlanarak pişirilmesinin sebzedeki faydalı, kanser karşıtı enzimleri azaltmaktadır. Brokoliyi tüketmenin en yaralı yolu 20 dakikaya kadar buğulama işlemine tabi tutmaktır. Ayrıca üç dakikaya kadar mikrodalgada pişirme yahut beş dakikaya kadar kızartarak da tüketilebilir. En çok besin, çiğ brokolide bulunur fakat çiğ olarak tüketilmesi durumunda çok fazla gaz oluşumuna sebebiyet verebileceğinden çiğ tüketilmesi önerilmemektedir.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.