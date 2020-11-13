Bronşektazi hastalığı nedir? Bronşektazinin belirtileri nelerdir?

Bronşektazi hastalığı / Bronş genişlemesine iyi gelen şifalı bitkiler nelerdir? Bitki bilimci Araştırmacı yazar Recep Dağıstanlı "Doktorunuzun tavsiyelerini almadan bir şey kullanmayınız. Fayda sağlayacak iken size zararlı da olabilir, bu yüzden mutlaka doktorunuzdan tavsiye alınız." uyarısında bulunarak faydalı bitkiler hakkında bilgi verdi:

Bronşektaziye iyi gelen şifalı bitkiler ve yiyecekler:

Üzerlik tohumu

Akciğere faydalı

Keten tohumu

Kuru öksürük için faydalı.

Hardal

Akciğer etkin katı balgamı sökmede gayet iyi gelmekte

Tere tohumu

Balgamı sökmede fayda sağlar.

Kişniş

Nefes darlığına açmada yardımcı olur.

Kimyon

Nefes darlığına açmada fayda sağlar.

Zencefil

Müzmin öksürüğü kesmede destek olur.

Çam sakızı

Müzmin öksürüğü kesmede fayda sağlar.

Akgünlük

Balgamı kurutmada yardımcı olur. Mikrop öldürücü etkisi bulunmaktadır.

Defne tohumu

Nefes darlığını fayda sağlar.

Oğul otu

Nefes darlığına iyi gelir.

Sinirli ot

Akciğer büyük fayda sağlar.

Kekik

Akciğeri temizlemede etkin rol oynar.

Kantaron

Anti bakteriyel özelliği bulunmaktadır.

Bronşektazi hastalığı belirtileri nelerdir?

Halsizlik ve dermansızlık,

İştahsızlık,

Yüksek ateş,

Kanamalar,

Kuru öksürük,

Göğüs ağrısı,

Sırt ağrısı,

Bazı yemeklere karşı tiksinti,

Nefes darlığı

Yukarıda sayılan belirtilerden biri ya da birkaçı varsa uzman doktor kontrolü şarttır.

En yakın sağlık kuruluşuna giderek teşhis ve derhal tedaviye başlanmalı.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.