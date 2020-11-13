Bronşektazi hastalığı nedir? Bronşektazinin belirtileri nelerdir?
Akciğerde oluşan bronşların genişlemesi sonucunda ortaya çıkan Bronşektazi hastalığı nedir? Bronşektazi hastalığının nedenleri, belirtileri ve bitkisel tedavisi nasıldır? Bitki bilimci araştırmacı yazar Recep Dağıstanlı Bronşektazi hastalığına iyi gelen bitkiler hakkında bilgi verdi.
13 Kasım 2020, Cuma 21:12 Son Güncelleme:
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Bronşektazi hastalığı / Bronş genişlemesine iyi gelen şifalı bitkiler nelerdir? Bitki bilimci Araştırmacı yazar Recep Dağıstanlı "Doktorunuzun tavsiyelerini almadan bir şey kullanmayınız. Fayda sağlayacak iken size zararlı da olabilir, bu yüzden mutlaka doktorunuzdan tavsiye alınız." uyarısında bulunarak faydalı bitkiler hakkında bilgi verdi:
Bronşektaziye iyi gelen şifalı bitkiler ve yiyecekler:
- Üzerlik tohumu
Akciğere faydalı
- Keten tohumu
Kuru öksürük için faydalı.
- Hardal
Akciğer etkin katı balgamı sökmede gayet iyi gelmekte
- Tere tohumu
Balgamı sökmede fayda sağlar.
- Kişniş
Nefes darlığına açmada yardımcı olur.
- Kimyon
Nefes darlığına açmada fayda sağlar.
- Zencefil
Müzmin öksürüğü kesmede destek olur.
- Çam sakızı
Müzmin öksürüğü kesmede fayda sağlar.
- Akgünlük
Balgamı kurutmada yardımcı olur. Mikrop öldürücü etkisi bulunmaktadır.
- Defne tohumu
Nefes darlığını fayda sağlar.
- Oğul otu
Nefes darlığına iyi gelir.
- Sinirli ot
Akciğer büyük fayda sağlar.
- Kekik
Akciğeri temizlemede etkin rol oynar.
- Kantaron
Anti bakteriyel özelliği bulunmaktadır.
Bronşektazi hastalığı belirtileri nelerdir?
- Halsizlik ve dermansızlık,
- İştahsızlık,
- Yüksek ateş,
- Kanamalar,
- Kuru öksürük,
- Göğüs ağrısı,
- Sırt ağrısı,
- Bazı yemeklere karşı tiksinti,
- Nefes darlığı
Yukarıda sayılan belirtilerden biri ya da birkaçı varsa uzman doktor kontrolü şarttır.
En yakın sağlık kuruluşuna giderek teşhis ve derhal tedaviye başlanmalı.