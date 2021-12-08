Brooke Shields: Beni cinsel obje haline getirdiler

Henüz küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan ve "Pretty Baby" adlı filmle de bir anda dikkat çeken Brooke Shields, 1980'de tanıtım yüzü olduğu bir kot markasının reklam filminin yankıları üzerine konuştu.

'BENİ CİNSEL OBJEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER'

Dax Shepard'ın "Armchair Expert" adlı programına konuk olan Shields, bu reklam filmi yüzünden medyanın da halkın da kendisini "bir cinsel objeye" dönüştürdüğünü iddia etti.

'BU FİİLEN BİR SUÇTUR'

Brooke Shields, reklam filminde aralarında "Benimle kot pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misiniz? Hiçbir şey..." cümlesinin de bulunduğu bazı metinler seslendirmişti. Bu reklam filmi, gösterime girdikten sonra büyük tartışma yaratmış ve birçok ülkede yasaklanmıştı.

Reklam filminin tepki çekmesinden sonra Shields, aralarında Barbara Walters'ın da bulunduğu birçok kişi ile röportaj yapmıştı. O dönemde çok konuşulan bu röportaj Dax Shepard'ın programında da gündeme geldi. Bu röportaj sırasında da çok özel hatta saldırgan sorulara maruz kaldığını, cinsel tarihinin mercek altına alındığını anlatan Brooke Shields, "Bu fiilen bir suçtur, gazetecilik değil." diye konuştu.

'FARKLI ANLAMLARA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

O reklamın aslında başarılı olduğunu da savunan Shields, tartışılan bu cümleyi söylerken de bir art niyet barındırmadığını sözlerine ekledi. Oyuncu, "O cümleyi, sanki 'Kız kardeşim ile aramıza kimse giremez" cümlesi gibi söylemiştim. Bunun farklı anlamlara gelebileceğini hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.