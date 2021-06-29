Pandemi yüzünden düğünlerini gelecek yılın eylül ayına erteleyen 22 yaşındaki Beckham ve ile 26 yaşındaki Peltz, Beverly Hills'te 10.5 milyon dolara gösterişli bir malikane satın aldı. Ünlülerin yaşadığı bir bölgede satın aldıkları bu malikane, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in ilk mülkü olma özelliğini taşıyor.

ÜNLÜ MİMAR ÇİFT TASARLADI

Ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlanan malikane, Coldwater Canyon'da meraklı gözlerden uzak bir bölgede bulunuyor. Brooklyn ve Peltz'in yeni malikanesinde geniş ve aydınlık odaların yanı sıra özel bir bar, ofis alanı, geniş bir spa, spor salonu, masaj odası gibi ayrıntılar da yer alıyor.

KISA SÜREDE EVLİLİK KARARI ALDILAR

Londra'da doğup büyümesine rağmen Brooklyn Beckham uzun süredir nişanlısı Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltz ile birlikte Los Angeles'ta yaşıyor. Bir dönem sürekli sevgili değiştiren ve hızlı bir hayat sürdüren Brooklyn Beckham bu nedenle anne ve babası David ile Victoria Beckham'ı endişelendiriyordu. Fakat, Peltz ile tanıştıktan sonra kısa sürede evlilik kararı aldı Brooklyn Beckham ve daha düzenli bir hayat sürmeye başladı.

DAVID VE VICTORIA BECKHAM ENDİŞELİYDİ

Fakat o, ailesi de dahil uzun süre bu şekilde "daldan dala" yaşayacağını sanan herkesi şaşırttı. Aradığını buldu, hatta genç yaşında evlilik kararı bile aldı. David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu olan 22 yaşındaki Brooklyn Beckham, sadece iki yıl önce birbiri ardına değiştirdiği sevgilileriyle gündeme geliyordu. Anne ve babasının da bu durumdan endişe ettiği basına da yansımıştı.

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Fakat görünen o ki Brooklyn Beckham, bir yılı aşkın süredir romantik bir ilişki yaşadığı Amerikalı oyuncu Nicola Peltz de buldu. Geçen yıl temmuz ayında da çift nişanlarını ilan etti. Hatta gelecek yıl evlenme kararı alan çiftin, pandemi nedeniyle düğünü 2022'ye ertelediği de açıklandı.











