Brooklyn Nets'in yüzde 49'u, 2018 yılında Joseph Tsai tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştı. Tsai, 1 milyar 350 milyon dolar daha ödeyerek toplamda 2 milyar 350 milyon dolara Nets'in tek sahibi oldu. Bu para NBA tarihinde bir takım için ödenmiş en yüksek para olarak kayıtlara geçti. ABD ve Çin arasındaki ticaret ve ekonomi krizi tırmansa da iki ülkenin büyük yatırımcıları hala diğer ülkede varlığını sürdürüyor.

Brooklyn Nets sezon başında Kyrie Irving ve Kevin Durant'i kadrosuna katarak sezonun iddialı takımlarından biri olarak öne çıkmıştı.

Nets, 1976 yılında katıldığı NBA'de henüz hiç şampiyonluk yaşayamadı. 2002 ve 2003 yıllarında ise üst üste iki defa Doğu Konferansı şampiyonu olmuştu.



