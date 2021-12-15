Gelen misafirlerinizin tarifini istemeden duramayacağı browni kurabiye tarifi, yedikçe yedirten bir tarif. Peki, browni kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız browni kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

BROWNİ KURABİYE TARİFİ

Browni kurabiye malzemeler

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

125 gram margarin

4 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Browni kurabiye şerbeti için ;

2 çay bardağı su

2 çay bardağı şeker

BROWNİ KURABİYE YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Suyun içine şekeri ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca soğumaya bırakın. Yumurtayı karıştırma kabına alın ve mikserle çırpın. Yağı ve şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Kalan malzemelerin tamamını ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin ve tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri çatlayana kadar pişirin. Pişip pişmediğini kürdan ile kontrol edin. Sıcak kurabiyeleri soğuk şerbetin içine bırakıp 4 saniye bekletin ve servis tabağına alın.



