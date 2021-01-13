Bruce Willis eczaneden çıkarıldı

Bruce Willis, koronavirüs salgınını hiçe sayıp maskesiz dışarıda gezerken görüntülendi. Page Six’e konuşan bir kaynağa göre; 65 yaşındaki aktör, önceki gün Los Angeles’taki bir eczanede maske takmayı reddetmesi üzerine eczaneden çıkarıldı.

Maske takmayı reddetti

Boynunda bandanası bulunan usta aktörün, onu kolayca yüzüne doğru kaldırabilmesi mümkünken maske takmama ısrarı çevredekileri şaşırttı.

Willis, kendisinden eczaneden çıkmasının istenmesinin ardından dışarıda da paparazziler tarafından görüntülendiğinde maskesini takmamaya devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapması istenen oyuncu, konuşmamayı tercih etti.

Eski eşi ve kızlarıyla karantinada

Ünlü aktörün bu tercihinin şaşırtmasının nedeni, salgın döneminde eski eşi Demi Moore ve yetişkin çocukları Scout, Rumer ve Tallulah ile birlikte Idaho’da aynı evde haftalarca karantinada kalmış olmasıydı.

O esnada aktörün şimdiki eşi Emma Heming, küçük kızları Mabel ve Evelyn ile Los Angeles’ta kalmaya devam etmişti. Willis’in karantinadaki bu tercihi, eski eşiyle yeniden birlikte olduğu dedikodularına yol açsa da şimdiki eşi ve çocuklarının Los Angeles’ta kalma nedeninin, küçük kızlardan birinin hipodermik test sonucunu beklemeleri olduğu öğrenilmişti.

Şimdiki eşi de karantina ekibine katıldı

Bunun ardından Willis'in eşi Emma Heming de yanına kızlarını da alarak Demi Moore'un evine gitmiş ve karantina ekibine katılmıştı. Heming, Instagram hesabından Willis ve küçük kızlarıyla çıktığı doğa gezintisinin fotoğraflarını paylaşmıştı.







