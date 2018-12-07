Bruce Willis Nusret'e gitti

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis, Nusret'in Miami'deki restoranına gitti

07 Aralık 2018, Cuma 21:38 Son Güncelleme:
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Bruce Willis Nusret'e gitti

Aksiyon filmlerinin yıldız ismi Bruce Willis, Nusret'in Miami'deki şubesine gitti.

63 yaşındaki Willis, restoran zincirinin sahibi Nusret'in tüm dünyada fenomen olan Saltbae hareketini de yapmayı ihmal etmedi.

Ancak Willis, ünlü hareketi kendi tarzıyla yapmayı tercih etti.

'BRUCE AMCA'


Nusret, Bruce Willis'ın videosunu Instagram hesabından, 'Kentteki en iyi eti yedikten sonra Bruce amca' notuyla paylaştı.

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