Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Club Brugge takımıyla karşılaşacak. Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu.

Club Brugge 11'i: Mignolet, Mata, Deli, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits, Vormer, Diatta, Okereke, Bonaventure

Galatasaray 11'i: Muslera, Luyindama, Marcao, Mariano, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 280. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 279 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

16 sezon sonra rakip oldular

Galatasaray ile Club Brugge, 16 sezon sonra Avrupa kupalarında bir kez daha karşı karşıya gelecek.

İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine aynı grupta yer almıştı. İlk maçta İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki karşılaşmayı ise 3-1 mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray, Belçika ekipleriyle de bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı takım, 2 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçta ise Belçika temsilcilerine yenilmekten kurtulamadı. Söz konusu 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.

Club Brugge ise Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında 7 maç oynadı. Bunların 3'ünü kazanan Belçika temsilcisi, ikişer beraberlik ve yenilgi aldı. Türk takımlarına 12 gol atan Club Brugge, 10 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın Avrupa'da deplasman "kabusu"

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız performans sergiledi.

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, söz konusu dönemdeki 17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 3 beraberlik alabildi.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 berabere kaldı.

Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında bugün Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Gözler Falcao'nun üzerinde olacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne eski takımına karşı

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

Belhanda sakat

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

AA