Brugge-Galatasaray maçı başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşıyor
CANLI ANLATIM
İLK YARI SONA ERDİ
Brugge 0 -Galatasaray 0
44.dk: Maçın sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.
32.dk: Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortaya hiçbir Galatasaraylı oyuncu dokunamadı.
26.dk: Mitrovic'in Babel'e yaptığı faulün ardından Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
13.dk: Falcao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
1.dk: Maç başladı. Galatasaray'a gönülden başarılar...
Maçın ilk 11'leri
Club Brugge 11'i: Mignolet, Mata, Deli, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits, Vormer, Diatta, Okereke, Bonaventure
Galatasaray 11'i: Muslera, Luyindama, Marcao, Mariano, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao