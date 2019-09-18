Brugge-Galatasaray maçı başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşıyor

18 Eylül 2019, Çarşamba 18:50 Son Güncelleme:
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Brugge-Galatasaray maçı başladı

CANLI ANLATIM

İLK YARI SONA ERDİ

Brugge 0 -Galatasaray 0

44.dk: Maçın sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

32.dk: Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortaya hiçbir Galatasaraylı oyuncu dokunamadı.

26.dk: Mitrovic'in Babel'e yaptığı faulün ardından Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

13.dk: Falcao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

1.dk: Maç başladı. Galatasaray'a gönülden başarılar...

Maçın ilk 11'leri

Club Brugge 11'i: Mignolet, Mata, Deli, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits, Vormer, Diatta, Okereke, Bonaventure

Galatasaray 11'i: Muslera, Luyindama, Marcao, Mariano, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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